Guimê diz que não joga mais com Cara de Sapato: 'Hoje não dá'

Após voltar do paredão, MC Guimê disse que não jogará mais com Cara de Sapato.

"Quando eu fui votado, eu levantei pra ele que o aliado dele [Cowboy] me indicou pro Paredão. Que alguma coisa estava confusa. Ele até então era meu aliado e o aliado dele no game me indicou. Ele foi respeitoso, disse que entendia. Então suave, ele entendeu que não estamos mais jogando juntos. Isso não é nada fixo, mas eu falei pra ele que a gente não jogaria mais junto se eu voltar do Paredão", disse Guimê.

Ele continuou explicando sua decisão. "Uma pessoa que joga do meu lado, mas já não joga mais, e ficar nessa pira, de receio, de não acreditar no game, de não concordar...".

Ricardo concordou com o funkeiro. E, em seguida, Guimê continuou justificando. "Eu adoro o Sapato, mas ele não concorda com meu jogo e falou pra mim que eu ia sair, ele confia mais no Cowboy. Em uma semana, talvez 15 dias eu queria muito jogar com ele, mas hoje em dia não dá, eu preciso desse tempo sobre jogo".

Ele finalizou: "Quem não entende meu game, tá tudo certo, mas não dá mais pra ficar com essa de aliado".