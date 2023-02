Guimê chora ao lembrar de Lexa durante festa no BBB23

Guimê: "Foi tipo, o maior desafio. C*ralho, eu não queria chorar. Por que eu vim falar com você? Já tinha passado". Fred riu e brincou: "Veio me consolar..." Guimê: "Quando fui fazer esse programa, foi o maior desafio. E essa música anterior, eu cantei e eu fiquei orgulhoso de mim. Quando nós ouvimos, ela começou a chorar e disse que estava orgulhosa de mim. Eu tava lembrando agora, mas eu não queria chorar".

O funkeiro foi consolar Fred Desimpedidos, que também estava pensativo, e ao falar de sua participação com Lexa no The Masked Singer Brasil não conseguiu segurar as lágrimas.

MC Guimê se emocionou durante a segunda Festa do Líder Gustavo no BBB 23 (Globo) e chorou ao tentar falar de sua esposa, Lexa.

