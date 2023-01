Gabriel reage ao show de Anitta e 'sequência de câmera' leva a internet à loucura

A reação de Gabriel ao show de Anitta, na noite desta quarta-feira (18), não passou despercebido para os internautas. O brother já ficou com a 'girl from Rio' antes do confinamento.

E essa sequência de Anitta e Gabriel #BBB23 pic.twitter.com/QdSfWua4o9 — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) January 19, 2023

A câmera da edição ao vivo do programa focou no modelo quando Anitta cantava "Contatinho" e mostrou o brother rindo e se divertindo com o show da poderosa.

​