Fred volta a chamar Alface de traíra

Depois que Guimê foi anunciado como novo líder, os brothers do quarto Deserto se reuniram e conversaram sobre os próximos passos no jogo do BBB23. O Fred Desimpedidos voltou a chamar Alface, seu ex-aliado, de traíra.

Bruna ficou indignada com as atitudes de Alface e disparou. "Ele (Ricardo) acha que esse lance que o Tadeu falou de grupo ser uma merda, tem a ver com ele mudar de grupo. Não, mano!".

Ela foi acompanhada por Fred Desimpedidos, que voltou a chamá-lo de traíra. "Quando eu chamo ele (Ricardo) de traíra, ele fica todo naquele negócio. Olha o que ele fez, ele saiu de um grupo e tá armando com outro grupo pra votar no grupo que ele fazia parte".