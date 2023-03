Fred chora após discutir com Ricardo

Depois de discutir com Ricardo no Quarto Fundo do Mar do BBB 23 (Globo), Fred Desimpedidos foi direto para o Quarto do Líder e chorou. Larissa, affair do brother na casa, o consolou na ocasião. Após a formação do oitavo Paredão, Ricardo ouviu Fred dizer que votaria em pessoas do próprio grupo antes de votar em Sarah, Gabriel e Marvvila. Ricardo tirou satisfação com Fred sobre o assunto - e chamou o jornalista de "saboneteiro" e "piada". Por sua vez, Fred disse que Ricardo foi "traíra" e "desleal" com o Quarto Deserto nas últimas semanas: "Todo mundo desconfia de você". No Quarto do Líder, Fred desabafou com Larissa.

Fred: "Eu não consigo ver injustiça, não consigo ver deslealdade [no que eu fiz]" Fred: "Defendi o grupo o tempo todo para o cara fazer isso... Era para ele ter ido para o Paredão várias vezes" O jornalista ainda sugeriu que algumas pessoas saíram do BBB no lugar de Alface — apelido de Ricardo na casa.

Um monte de gente que nem teve tempo de ir para o Paredão e já saiu porque nem era foco. Todo mundo tretando com o cara, todo mundo dando alvo para o cara. Não é possível que as pessoas lá fora gostem disso. Até o Tadeu dá indireta para ele, dizendo que é estourado e esquentado. Fred Desimpedidos