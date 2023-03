Fred chora ao assistir vídeo do filho pela 1ª vez após o BBB 23

Décimo eliminado do BBB 23 (Globo), Fred Desimpedidos assistiu a um vídeo de seu filho pela primeira vez após o confinamento nesta madrugada. O jornalista desistiu da repescagem falando sobre a saudade do filho. Fred é pai de Cris, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a ex-BBB e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa.

No vídeo, Cris assiste ao pai cantando a música "Fazendinha", do Mundo Bita, durante um Raio-X do BBB. Ao ver o filho, o jornalista não aguentou a emoção e chorou. Fred: "Acho que vou ficar falando que quero ver esse vídeo para sempre. Que coisa gostosa. Eu fiz justamente para ele ver, porque passa muita coisa na cabeça. Não tem jeito, ele é a minha maior riqueza, minha vida".

Fred: "Impressionante como quando uma coisinha dessa nasce tudo muda. Eu estava lá por ele, mas também saí de lá por ele. Tô feliz e aliviado. Não vejo a hora de agarrar esse doidinho. Quero ver de novo o vídeo" Neneco, hoje você não entende, mas um dia o pai vai te contar com muito orgulho o que ele fez pelo papai, pelo neném e pela nossa família. Espero que um dia você tenha muito orgulho disso tudo que o papai fez aqui.