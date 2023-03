Fred acusa Domitila de usar racismo 'o tempo todo' como argumento no BBB23

Em conversa com Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao no Quarto Deserto do BBB 23 (Globo), Fred Desimpedidos reclamou que Domitila Barros usa causas sociais como argumentos no jogo "o tempo todo". Por que o assunto começou? O papo teve início após o jantar especial de Bruna e Domitila — que foram escolhidas no último Jogo da Discórdia como protagonistas da edição. Em certo ponto da noite, a modelo disse que, em alguns momentos, se sente rejeitada pelo comportamento de alguns membros do grupo Deserto.

"Você, Larissa e Fred, em situações diferentes, me deram o sentimento de que vocês estão acostumados a lidar com pessoas como Domitila para servir ou entreter, mas não ir para o combate pau a pau", disse Domitila. Opinião de Fred. O influenciador não gostou muito quando Bruna repassou a visão de Domitila ao grupo. Fred: "Como eu já tô no bico do corvo, eu posso falar. Ela [Domitila] usa essas questões sociais o tempo todo, mano. Sempre valorizei a trajetória dela, mas ela sempre vem nessa questão" Fred: "Super válido, respeito e admiro. Mas ela direto pega e fala: 'No seu privilégio?', 'Não tô aqui pra te servir?', 'Você é milionário?'.