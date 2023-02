Festa do BBB23 começa com show de 'Menos é Mais'; confira atrações

A festa é patrocinada pelo TikTok e com a decoração que remete às redes sociais. Para o figurino, foram escolhidas peças monocromáticas para vestir os confinados na noite de curtição. Completando a diversão, um simulador giroscópico será instalado no gramado da casa.

Os confinados no BBB 23 (Globo) estão curtindo mais um show na casa mais vigiada do Brasil. Depois da apresentação de Skank, na semana passada, os brothers estão aproveitando os sucessos do grupo Menos É Mais. A festa ainda contará com apresentações de Simone Mendes e Felipe Araújo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.