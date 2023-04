Durante jogo da discórdia, Marvvila ganha poder de indicar alguém ao paredão

A participante que restasse ganharia o poder, no entanto, Marvvila ainda não sabe do prêmio e corre o risco de não usá-lo, já que está no paredão junto com Larissa, Domitila e Amanda.

Durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (3), Marvvila ganhou o poder de colocar um dos participantes do BBB 23 no próximo paredão.

