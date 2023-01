'Dou meu c* se esse cara não sair', diz Key Alves sobre Carla Perez

Fred Nicácio: "Não vai dar tempo dele pra Xepa". Key: "Não mesmo". Fred Nicácio: "Não vai dar tempo dele conhecer a casa". Key: "Cara, eu dou meu c* se esse cara não sair daqui. Eu leiloo meu c* pra esse cara sair daqui. Que palhaçada".

Gabriel continua sendo alvo da maioria dos brothers da casa do BBB 23 (Globo) e, durante um momento de pausa na festa de hoje, foi novamente criticado por Key Alves. Key: "Ele tá achando que vai ficar no Vip pro resto da vida? quero ver quando ele estiver na Xepa".

