Domitila faz promessa a Cezar caso ele volte do Paredão

Domitila conversou com Cezar Black e fez uma promessa após o brother ser indicado ao paredão ao receber 9 votos dos participantes do BBB23. Ela se desentenderam mais cedo e já declararam que não gostam um do outro.

"Eu sei que nossa conversa hoje foi muito intensa, mas acredito no teu coração", disse Domitila.

"Eu quero que você saiba que mesmo com todas as diferenças, além de puxar torcida e fazer o que tiver no meu limite, sinta-se abraçado. Eu não vou forçar nada porque sei que é um momento super inconveniente, mas eu quero que você pelo menos tenha escutado isso. Eu tenho meus momentos de deboche, mas quando eu sou sincera, é verdade", afirmou a sister e em seguida fez a promessa.

"Você vai voltar e eu vou ser menos debochada com você, prometo", completou.