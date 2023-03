Domitila é liberada do quarto branco após quase 40 horas; vídeo

A ativista social abraçou Cezar e os brothers foram até o seu encontro na área externa. "Você tava no Quarto Branco?", questionou MC Guimê. "Informação nesse jogo é poder", respondeu a sister. Como consequência, a ativista social está no nono Paredão da edição — sem direito à Prova Bate-Volta.

Domitila finalmente saiu do Quarto Branco após passar 35 horas e 38 minutos na dinâmica do BBB 23 (Globo). Disputando um carro e uma imunidade ao lado de Fred Desimpedidos, a sister perdeu ao deixar a logo do carro cair e precisou continuar no cômodo até o programa ao vivo de hoje.

