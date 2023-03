Domitila chama Fred de arrogante durante bate boca: 'Não me conhece'

Durante o último Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo), Domitila escolheu Fred Desimpedidos como alvo: ela chamou o jornalista de "arrogante" e pediu para ele ter cuidado com suas palavras na casa. Domitila: "Peço para você tomar cuidado com as palavras. Você chegar aqui gritando o que você acha que o Brasil é e pensa, é arrogância pra c*ralho!".

Domitila: "Você disse: 'Olha com quem você se juntou'. Você não me conhece, você não tem troca nenhuma comigo!" Domitila: "Eu defendi você dizendo que acreditava que era conexão real. Você nunca soube disso pra colocar na minha cara um peso que não é meu!" Como consequência, a modelo pediu para Fred receber "tiro de fumaça". Em resposta, o ex de Boca Rosa questionou a conexão que tem com a sister no confinamento.

Domitila, nossa conexão é verdadeira? Você não deixa ninguém falar, é chata pra c*ralho. Toda vez que a gente vai tentar uma conexão você fica falando e não deixa falar.