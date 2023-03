Di Ferrero deixa o palco e dança com brothers durante festa no BBB23

Di Ferrero, vocalista da banda NX Zero, esqueceu o protocolo do BBB 23 (Globo) e dançou com os brothers. O músico, que anunciou a volta da banda, após hiato de 6 anos, comemorou o retorno aos palcos junto dos participantes do Big Brother Brasil 23.

Logo no início da apresentação, Di saiu do palco e foi dançar com os brothers no meio da pista de dança. Na apresentação, o músico relembrou os maiores sucessos da banda, como Razões e Emoções e Pela Última Vez.