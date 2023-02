Cristian revela a Sapato que Marvvila quis enfrentar Amanda no Paredão; vídeo

Sapato opinou. "A parada é ser sincero. Quando tu é sincero com as pessoas, é o que elas querem ver".

"Agora eu tô pouco me f*dendo. Lembra da história de com quem você quer ir pro Paredão? A gente imaginou que Gaga puxaria a Marvvila em um Contragolpe e a Marvvila disse que queria ir com a Amanda", disse o brother.

Cristian decidiu revelar para Sapato de quem partiu a ideia de enfrentar Amanda no paredão do BBB23.

