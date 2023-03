Cezar se desculpa por punição gravíssima e brother propõe acordo a Guimê

Cezar Black se desculpou com Guimê após a punição gravíssima, que custou 500 estalecas ao cantor. Ele estava no quarto do Líder quando foi chamado pelo enfermeiro para uma conversa, mas Cara de Sapato acabou ficando dormindo sozinho no cômodo e isso é proibido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.