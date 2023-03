Cezar detona Marvvila e sister rebate: 'Arregão do cara*'

Colaboração para Splash, em São Paulo 06/03/2023 23h15 Marvvila detonou Cezar após ouvir críticas do brother no Jogo da Discórdia no BBB 23 (Globo). A sister afirmou que o brother quis "crescer" em cima do erro dela durante a formação do Paredão de ontem.

"Cezar, desde que entrou aqui você é um arregão do cara*, ficou de grupo em grupo, fazendo cena pra todo mundo e agora quer fala de mim. Falou mal dos seus amigos do grupo várias vezes, várias pessoas perdoaram. No momento que teve voto na Larissa, eu demonstrei que não queria fazer isso. Mais uma coisa: você em toda situação que tem você se aproveita pra se crescer, a pauta nem é tua e tu quer criar algo".

Na dinâmica, Marvvila foi escolhida pelo trio Cezar, Domitila e Key Alves como a mais fraca do jogo e recebeu tiro de fumaça. Ao criticá-la, Cezar reclamou que a cantora colocou Sarah Aline no Paredão ao preferir não se indispor com Larissa.

"Primeiramente, você é uma traidora. Você teve oportunidade de tirar Sarah do Paredão porque ela foi colocada para proteger você. Você disse que não poderia fazer nada, mas poderia. Se não poderia proteger você, poderia falar com o Fred. Você não foi fiel à sua amiga e foi traidora nesse momento. Outro momento, no quarto, você sabia que os votos seriam numa pessoa combinada. Na hora H, você fugiu da raia. Se você tinha proteção com ela [Larissa], você colocou mais um no Paredão".