Cezar Black é expulso do Quarto Deserto após indicar Amanda e Aline ao paredão

O clima pesou entre ele e Larissa e Amanda. Após ser criticado por Larissa, Cezar tentou se justificar com Amanda e Aline afirmando que as escolheu por terem o mesmo perfil dos últimos eliminados, Gabriel Santana e Marvvila. “Sabe quem diz o perfil das pessoas? Quem diz o perfil é o público, não é você não, hein?”, rebateu Amanda.

já temos gente bolada com indicação ao paredão, e black sendo expulso do quarto! Ele foi claro: se decepcionou com o outro quarto, porém não mudou seu jogo, somente a cama em que dorme! Jogando sozinho, e pra movimentar o game, Fez duas indicações coerentes #BBB23 #TeamBlack pic.twitter.com/Ccg7bgwF8W

Cezar Black venceu a Prova do Anjo e pôde escolher duas pessoas para ir ao paredão. Assim que decidiu emparedar Aline e Amanda, ouviu de Larissa: “Volta para o Fundo do Mar”, se referindo ao quarto de onde o brother saiu ontem após se desentender com os aliados.

