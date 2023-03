Cezar Black coloca Alface contra a parede: 'vai me puxar pro paredão?'

Cezar Black colocou Ricardo Alface contra a parede hoje (30) enquanto os brothers do quarto Fundo do Mar falavam sobre os possíveis votos no próximo paredão.

O enfermeiro quis saber do biomédico se ele ainda o tem como opção de voto mesmo após a dupla ter se acertado após a briga feia no último Jogo da Discórdia.

Black: "Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente já teve esse último embate essa semana, pra mim está resolvido, a gente conversou, cada um errou em um ponto, pra mim está resolvido".

"Eu quero saber se eu posso contar com você, como uma pessoa que está jogando, no momento em que os votos estão encaixando, está jogando comigo e com todos aqui ou se você é um inimigo meu que vai me puxar pra um Paredão agora ou se você tem outras prioridades?".

"Quando a gente tem um problema, conversa, cada um reconhece e resolve, eu viro a página. Eu queria saber como é a sua posição sobre isso, porque realmente não me sinto confortável em estar discutindo voto com alguém que vai votar em mim".

Ricardo Alface: "Pra mim, faz todo o sentido. Sinceridade, eu prefiro, então, nem conversar sobre voto, prefiro sair. Vem muitas coisas, porque no momento em que eu verbalizo isso e a gente tem uma trajetória no programa, eu e você, que é um livro contado, teve diversos erros que aconteceram entre a gente e eu paro pra ver o que aconteceu lá no passado, pra mim pesou muito essa última".

"Até a última eu não votaria jamais em você, jamais não, mas não votaria em você. A última você expôs um jogo meu, isso deixou minha cabeça de exposição para duas pessoas lá, pra me botar agora no Paredão. Então seria contraditório meu, falar que se eu me torno Líder, não coloco você, é mentira".

"Voto de grupo não coloco, porque é uma burrice botar você, porque ninguém lá vai votar em você agora, nem como Líder ninguém bota você. Se quiser definir grupo daqui, pode contar comigo, se quiser somar, pode contar. Agora, hoje, eu falar pra você que se eu pegar um Líder não tenho chance de botar você? Velho, me desculpe, porque isso pra mim é coisa de jogo".