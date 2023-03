Casado há 20 anos, Thiago Lacerda comenta troca de mensagens com Key

Thiago é casado há 20 anos com Vanessa Lóes, com quem tem três filhos, Gael, Cora e Pilar.

"Entendo a curiosidade das pessoas, mas não consigo acreditar muito que a minha vida pessoal interesse a alguém. Não consigo compactuar com essa ideia. Talvez seja inevitável porque minha profissão é pública, mas eu não tenho muita vontade de abrir as minhas coisas. E meu trabalho é muito mais interessante do que minha vida pessoal. A gente aprende a lidar com isso", disse Lacerda.

O ator Thiago Lacerda comentou sobre a troca de mensagens com a ex-BBB Key Alves em 2020. Em entrevista à revista Quem, ele disse que não se lembra do teor da conversa. "Talvez uma coisa sobre esportes, vôlei, rede sociais, talvez. Não sei".

