Bruna volta a ser acusada de racismo após fazer rima para Sarah e citar 'banana'

“Aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana”, rimou Bruna. Essa não é a primeira vez que Bruna é acusada de racismo no BBB23.

A equipe da psicóloga se manifestou nas redes sociais e disse que eles estão, juntamente com a equipe jurídica, analisando o vídeo do ocorrido.

