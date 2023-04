Bruna mexe nas coisas de Domitila e fuma cigarro de rivais: ‘me bota no paredão'

Bruna: “Acabou de desenvolver. Não gostou? Me bota no Paredão.”

Nesta quarta-feira, Bruna Griphao contou às colegas do quarto Deserto que revirou as coisas de uma das rivais, Domitila, e que está fumando os cigarros pertencentes ao outro grupo, sem ter pedido.

Bruna disse que está fumando o cigarro do pessoal do fundo do mar e que não está nem aí. Ela ainda fala que mexeu nas coisas da Domitila! #BBB23 pic.twitter.com/NK2MsoRCwL

