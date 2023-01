Bruna Griphao revela que recebeu mensagem de Jason Derulo

"A única pessoa que me mandou direct na vida que eu me senti muito famosa foi o Jason Derulo. [...] Ele falou do meu abdômen.", disse ela aos colegas de confinamento.

A atriz Bruna Griphao revelou, na madrugada desta quarta-feira (18), que já recebeu mensagem no Instagram do cantor e dançarino norte-americano Jason Derulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.