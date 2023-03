Bruna Griphao é a sexta a deixar prova de resistência do BBB23

Bruna Griphao deixou a prova de resistência do BBB23 após mais de 10 horas. Com isso, apenas uma integrante do quarto Deserto segue na disputa: Aline Wirley.

A atriz reclamou de dor no joelho e preferiu desistir. Também seguem na disputa Fred Nicácio, Ricardo e Cezar, ambos do quarto Fundo do Mar.