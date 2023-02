Bruna diz que se manterá afastada de Larissa após treta com a sister

Bruna Griphao conversou com MC Guimê durante a segunda Festa do Líder de Gustavo no BBB 23 (Globo) e contou ao funkeiro que se manterá afastada de Larissa após as tretas recentes entre as duas.

Bruna: "Só a Larissa tem o poder de me tirar do sério aqui, nos não temos mais nossos momentos e os momentos que tem, são brigas"

Bruna disse ao funkeiro que acredita que as duas se sairão melhor afastadas, pois tem brigado muito. Bruna: "A gente toda hora briga, acho melhor a gente dar uma afastada mesmo pelo menos um tempinho... A gente nem tá convivendo tanto porque ela tá sempre com o Fred e o pouco que a gente convive é cobrança... É chato." Mais cedo, as duas tiveram uma treta por causa da bagunça do Quarto Deserto.