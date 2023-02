Bruna bate-boca com Nicácio no BBB 23: 'Você morre bela boca também'

Nicácio: "Beleza, Bruna" Bruna: "São vários pontos que eu acho de você, mas eu aguardo para falar amanhã [no Jogo da Discórdia]" Bruna: "Não vejo verdade em você. Você só me enganou e mentiu para mim. Essa é a minha percepção" Nicácio: "Que bom Bruna! Que bom que você acreditou no Cristian, que é bem verdadeiro com você"

Logo após a formação do quarto Paredão do BBB 23 (Globo), Bruna Griphao e Fred Nicácio tiveram um rápido bate-boca.

