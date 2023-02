Brothers discutem com Cristian em briga generalizada no BBB23

"A Amanda tá no paredão por sua causa! Você falou para todo mundo lá no quarto que ia votar em outra pessoa", disse Gustavo a Cristian.

Os brothers colocaram Cristian contra a parede que causou uma briga generalizada, na madrugada desta segunda-feira (13), após descobrirem as estratégias de jogo reveladas. Gustavo, Fred, Key Alves e Sarah foram tirar satisfação com o brother.

