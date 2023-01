Brothers combinam estratégia para o líder não escutar conversas importante

Na Academia do BBB 23, os aliados Cristian, Gabriel Santana e Fred Nicácio traçam uma estratégia para conversarem sem a possibilidade que Cara de Sapato, Líder da semana, escute. Agora sabendo da Central do Líder, que permite que o coroado da semana assista e ouça o que está se passando na casa, brothers pensam em um horário para papos importantes.

A ideia parte de Gabriel Santana: "A gente tem que conversar sempre que ele estiver comendo, aí dá pra gente fazer uma reuniãozinha".

Eles relembram que os outros brothers não conseguem entrar no Quarto do Líder sem ele. Portanto, na hora que Cara de Sapato estiver comendo, a Central do Líder estará sem ninguém. "E ele come o tempo todo", comenta Fred Nicácio, rindo.

Mais cedo, no Quarto Fundo do Mar, Fred Nicácio também compartilhou uma ideia com seu grupo, pensando em desperdiçar as fichas do Líder: ficarem em grupos que levantem suspeitas, mas não falarem de jogo.