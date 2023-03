Boninho rebate Giovanna Ewbank e ao reclamar de rumores sobre festa de Sarah Aline

Boninho reclamou das notícias de que a TV Globo teria vetado a temática de "Realeza Africana" pedida por Sarah Aline, e alfinetou Giovanna Ewbank - uma das famosas que se manifestou contra o suposto veto.

"Aqui chegando para ouvir baboseira. Li hoje que a Giovanna Ewbank está preocupada e criticando a decisão da TV Globo de não fazer uma festa para Sarah. Bom, então, quem deu a notícia é fake. Não tem a mínima ideia do que a gente está produzindo ou deixa de produzir", disparou.

"Não vou chegar e discutir alguma coisa, mas gente, na boa, vamos relaxar, vamos se divertir. O Big Brother é pra isso. A gente tem que entender que 90% do que tem aí de algumas informações do Big Brother são fake news. Cai na real. Gio, se liga. Beijinhos, meu amor", acrescentou.

Giovanna respondeu Boninho agradecendo pelos esclarecimentos. "Gênio! Por isso que eu te amo, Boninho! Como eu disse... tava torcendo pra que fosse só um mal-entendido. E foilli! A Na próxima vou te ligar (mas me atendeeee) e arrasem muito na festa dessa rainha Sarah!!! Ah e vem no "Quem Pode, Pod" dar spoiler real do BBB pra gente Big Boss".