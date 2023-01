BBB23: Giovanna, da Casa de Vidro, é acusada de racismo e fica pistola

Giovanna Leão nem entrou no BBB e já está envolvida em polêmica. A empresária de 23 anos vem sendo acusada de racismo após antigos tweets virem à tona nas redes sociais.

Nas postagens, Giovanna usa a expressão ‘macaco’ mais de um vez. Em outra série de publicações a jovem critica a militância exagerada.

A mudança rápida de expressão da Giovanna na casa de vidro ao saber que está sendo cancelada. #BBB23 pic.twitter.com/WKbxFHwMDl — CHOQUEI (@choquei) January 10, 2023

Ao saber da polêmica por espectadores que estão no shopping, Giovanna rebateu e contou sua versão da história. Ela disse que foi assediada e ofendida por um jogador gringo de Lol e apenas rebateu com as mesmas ofensas.

"Pra todo mundo que tá me ouvindo, eu nunca ofendi ninguém sobre p*rra nenhuma. Me chamaram. Eu odeio gente mentirosa", disse ela. Manoel não entendeu, e ela explicou o seu lado da história. "Eu tava jogando League of Legends, e o cara falou que ia me est*prar, me mat*r e que eu era uma macaca. Literalmente. Aí eu falei: 'Macaca, não fode', porque ele ficou me ofendendo. Só que tiraram de contexto e esstão falando que eu ofendi alguém chamando disso. E o pior, já estão falando que eu sou de direita. Tá nesse nível", disse ela para o colega de confinamento Manoel.