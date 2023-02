BBB23: Cowboy diz que quarto Deserto vai ficar '10 semanas na Xepa se for preciso'; vídeo

Após ganhar a liderança consecutivamente, Gustavo Cowboy afirmou que se for líder mais uma vez, não vai colocar ninguém do quarto Deserto no VIP e que, se for preciso, eles que fiquem 10 semanas na Xepa.

Gustavo disse que se for líder mais vezes deixa o povo do Deserto 10 semanas na xepa se for preciso. #BBB23



A declaração foi feita em conversa com seus aliados do quarto Fundo do Mar, após o fazendeiro se irritar com a atitude de colegas como Cara de Sapato e Cezar, que não gostaram de não terem sido levados para o VIP pelo brother.

"Vou jogar com meu grupo, e não vou tirar ninguém do meu grupo pra por deles, não vou! Quem desfez grupo foi eles, não foi eu. Eles só querem a parte boa, na hora de fazer sacrifício ninguém quer. Eu já falei, sou bonzinho, mas não sou trouxa, não sou bobo", disparou.