BBB 23: ‘Novos poderes vão mexer com as pessoas e movimentar a casa’, garante Tadeu Schmidt

O Big Brother Brasil 23 estreia na noite desta segunda-feira, 16, e as expectativas para a edição deste ano estão altas entre os telespectadores e internautas. Este será o segundo ano de Tadeu Schmidt no comando do reality show da Globo.

Em entrevista ao Estadão, diretamente da casa mais vigiada do País, o apresentador do programa avaliou que sua estreia em 2022 foi marcada por mais nervosismo e aprendizados e garante que, neste ano, chega com uma nova postura.

“Quando eu cheguei no ano passado, eu estava descobrindo como era o funcionamento das coisas mais técnicas, como falar e ter um delay, como pode conversar com as pessoas, o que pode dar certo e não dar certo”, exemplificou.

“Tudo isso eu estava conhecendo, porque não tem como treinar isso sem os participantes. Agora eu sei o funcionamento do brinquedo. Acho que vou conseguir aproveitar muito mais, porque já sei como funciona e vou curtir mais”, afirma.

Novidades no BBB 23

Neste ano, a expectativa pela estreia do reality se deve mais às novas dinâmicas do programa e suas implicações na casa.

Nos anos anteriores, a possibilidade de assistir diariamente a rotina de celebridades em meio a competição era o maior atrativo, porém a dinâmica de duplas e o poder coringa prometem grandes implicações na competição.

“As novidades vão impactar muito no jogo, sobretudo quando as pessoas usarem os novos poderes e privilégios pra mexer com a dinâmica. Isso vai mexer com as pessoas e movimentar muito a casa”, garrante Tadeu.

Na primeira semana do BBB 23, todos os participantes irão agir em duplas nas provas. Outra novidade é o Poder Coringa e os privilégios do líder. Entenda tudo aqui.