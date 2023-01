BBB 23: Entenda como funcionarão o Poder Coringa e a dinâmica de duplas no reality

A Rede Globo separou uma lista de novidades para o BBB 23 e, nesta quinta-feira, 12, anunciou uma nova dinâmica que envolve duplas. A notícia foi dada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o Big Day, dia em que a emissora se dedica ao anúncio dos participantes do reality show.

Além das duplas, o Poder Coringa será outra novidade do programa. O líder também terá privilégios de paredão falso, como assistir ao que acontece na casa com áudio, descobrir quantos votos recebeu e despertar os demais participantes.

Tadeu já revelou que os brothers disputarão o maior prêmio da história do programa. Até o BBB 22, o valor somava R$ 1,5 milhão.

Entenda como funcionarão as novas dinâmicas anunciadas para o reality show:

Poder Coringa

A novidade é uma espécie de “card do poder”, que proporcionará benefícios a um jogador. Conforme o que já foi anunciado, a dinâmica funcionará como um leilão: no confessionário, cada brother dirá quantas estalecas está disposto a perder para usufruir do privilégio.

O Poder Coringa será disponibilizado uma vez por semana, antes das compras. Os benefícios ou jogadas que envolvem o card serão anunciados aos confinados antes do “leilão” no confessionário.

Duplas

Tadeu explicou que as duplas serão sempre formadas por um participante do Camarote, grupo de personalidades já conhecidas pelo público, e outro do Pipoca, grupo de participantes anônimos.

A única formada por dois brothers do Pipoca será a que estava na Casa de Vidro. Conforme a escolha do público, Gabriel e Paula participarão do reality.

As duplas serão escolhidas por uma votação aberta. A data da abertura da votação ainda não foi revelada, e nem mais detalhes de como a dinâmica influenciará o andamento do jogo.