BBB 23: Aline quer indicar brother ao Paredão e forçar casa a mudar voto

"A casa vai votar nele hoje, e eu quero ver a casa se movimentando. Eu quero ver as pessoas votando sem ter... Agora todo mundo vai votar no Cris", disse.

Aline Wirley pretende movimentar a votação do próximo domingo no BBB23. A sister contou para Amanda que caso seja líder, planeja fazer os brothers saírem do óbvio, tirando o voto principal da casa: Cristian e os obrigar a escolher outro alvo em cima da hora.

