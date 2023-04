Após dizer que não irá priorizar namoro com Sarah, Alface diz estar com saudade de sister

Durante conversa com Domitila, Ricardo confessou está com saudade de Sarah, eliminada no paredão do último domingo (16)

Ao escutar a confissão de Alface, Domitila diz que ele "seria um idiota" se não estivesse com saudade da psicóloga, com quem viver um affair.

"Tudo isso passa na minha cabeça. Eu me preocupo muito com ela sabe, eu gosto muito dela. Só desejo o melhor do mundo pra ela, ela é incrível", disse Alface.

Mais cedo, o biomédico já tinha dito para Domitila que não tinha certeza sobre o futuro deles fora do BBB: "Não sei se vai ser minha mulher, namorada, esposa ou somente minha amiga, mas isso a gente vai descobrir lá fora. Ela me fortaleceu muito pro chão aqui".