Amanda chora e fica com camisa de Sapato após brother ser expulso do BBB23

No início da madrugada, o Top 10 do BBB 23 (Globo) e Dania ouviram a voz do Big Boss, pedindo que eles arrumassem as malas de Cara de Sapato e MC Guimê, eliminados ao vivo na edição de hoje após os episódios de importunação sexual na última Festa do Líder. Abatidos, os membros restantes do Deserto arrumaram os pertences dos amigos.

Dupla de Cara de Sapato no jogo, Amanda ficou com uma camisa do lutador, borrifada de perfume. Ela ainda trocou as etiquetas de sua mala e da dele antes de levar até o confessionário. Amanda: "A gente disse que ia entrar junto e sair junto". De volta no quarto, a médica continuou chorando muito e contou a Dania que os dois eram muito próximos. Amanda: "No início, todo mundo aqui duvidava de mim e ele me defendia, no ao vivo".