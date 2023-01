Aline e 'Cara de Sapato' definem voto em dupla: 'É a primeira opção'

O lutador de MMA afirma que pretende votar na dupla Cristian e Marvvila, e Aline concorda. "Eu iria no Cris e na Marvvila, com certeza. Eu votei neles, e acho que os dois, pelo menos comigo, chegaram no jogo atrasados”.

A troca de votos entre os quartos do BBB 23 parece se concretizar. Aline Wirley e Antonio 'Cara de Sapato' Jr conversam, no Quarto Deserto, sobre suas opções de voto para o Paredão deste domingo.

