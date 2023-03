Aline chora ao conversar com Sarah sobre racismo: 'Será que eu não vi?'

Colaboração para Splash, em São Paulo 21/03/2023 03h38 Aline Wirley chorou na madrugada de hoje no BBB 23 (Globo) e foi consolada por Sarah Aline. Tudo ocorreu após uma conversa da cantora com Amanda, Bruna Griphao e Fred Desimpedidos sobre o como Domitila Barros se sente rejeitada pelo comportamento de alguns brothers. O que aconteceu? Após o último Jogo da Discórdia, Domitila afirmou para Bruna: "Você, Larissa e Fred, em situações diferentes, me deram o sentimento de que vocês estão acostumados a lidar com pessoas como Domitila para servir ou entreter, mas não ir para o combate pau a pau".

Ao conversar com seu grupo sobre o assunto, Fred afirmou que Domitila usa causas sociais como argumentos no jogo "o tempo todo". Aline, por sua vez, defendeu a modelo: "É o lugar dela de fala". Culpa. Conversando com Sarah, Aline desabafou e afirmou que, "de alguma maneira, pode não estar vendo" o que acontece na casa. Aline: "Talvez eu não esteja vendo o que eu preciso ver. De repente, entrei em um lugar esquisito de sentimento" Sarah: "É sobre a Domitila ter falado que não venho para entreter ninguém?".