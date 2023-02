Alface descobre que Sarah ficou com Gabriel e leva corte: 'você foi 2ª opção'; vídeo

Ricardo Alface descobriu hoje (6) que Sarah Aline ficou com Gabriel Santana na madrugada do último sábado após ter ficado com ele na festa anterior.

"Talarico, hein", disse Alface, brincando.

"Talarico de quê?", disse Gabriel, insinuando que os dois não ficaram.

Em seguida, Sarah disse que deu em cima do ator muito antes de pensar em qualquer coisa com Alface: "Então eu fui segunda opção?", quis saber ele.

"São coisas completamente diferentes", justificou Sarah.

"Ele então foi só um lance ou romance?", continuou Alface.

Sarah: "VOCÊ foi só um lance".

"Acho que o programa ia acabar e eu não sabia que ela tinha ficado com o Gabriel", disse Alface, ainda surpreso com o affair entre os dois.

Vale lembrar que apesar de não considerar que ficou com Alface e ter dito que os dois deram apenas selinhos, Sarah entrou para debaixo do edredom com o rapaz e por lá os internautas não puderam ver o que aconteceu.