Advogado diz que Bruna pode ter cometido racismo recreativo e equipe da atriz ameaça processo

A equipe de Bruna Griphao desmentiu as acusações de racismo e disse que naquela ocasião, a sister estava falando várias palavras aleatórias na rima, e que não falava sobre Sarah no momento em que disse “banana”. Também afirmou que iria acionar o jurídico. Hoje, publicou uma nova nota reforçando que irá processar por Calúnia quem afirmar que a sister foi racista nesta ocasião.

No Jogo da Discórdia e em outros momentos nas últimas semanas, Bruna se referiu a Sarah como participante que teria o jogo “mais confortável” da casa. Na rima em questão, Bruna diz "aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana".

As rimas de Bruna Griphao sobre banana no BBB23 estão repercutindo e a sister pode ter cometido racismo recreativo contra Sarah Aline, segundo o advogado e presidente da Associação Nacional de Advocacia Negra (ANAN) Estevão Silva.

