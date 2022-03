Vyni tem sonho com repescagem de eliminados do BBB22: 'os antigos voltavam'

Enquanto os rumores de quarto preto com repescagem no BBB22 seguem adormecidos, os brothers têm sonhos com o assunto. Nesta terça-feira (1º), Vyni relatou um sonho que fez com que o quarto Lollipop passasse a especular a volta de brothers eliminados do programa.

Sem saber dos rumores de repescagem aqui fora, Vyni diz que, além de brigar com Rodrigo e chute de Brunna, também sonhou que os brothers eliminados voltariam ao #BBB22 para fazer uma prova. #TeamVyni pic.twitter.com/GmRMzzJkRk — Vyni

