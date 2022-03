Vyni diz que Eliezer está se afastando e desabafa: 'se for bom para ele'

Vyni refletiu sobre sua relação com Eliezer dentro do BBB22 e desabafou, na madrugada desta sexta-feira (04), com Eslovênia. Ele disse que sentiu uma mudança no comportamento do brother e que os dois podem se distanciar no reality.

"Se for bom para ele, que seja... Eu assumo a responsabilidade do que eu sinto. De ter que abrir espaço, me afastar de alguém que eu goste.... De um amigo. Não me afastar de parar de falar, de virar a cara...", disse Vyni.

"Então se afasta dele e cola em mim. Vai ser um prazer", respondeu Eslo.