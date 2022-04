Votos da final do BBB22 já ultrapassou o BBB 21, diz Tadeu

A grande final do "BBB 22" (TV Globo) já ultrapassou o número total de votos da final do "BBB 21", conforme anunciou Tadeu Schmidt. Além de mais de 2 milhões e 200 mil votos por minuto, o público quer fazer a edição entrar para a história. "Oh, notícia para vocês. Já ultrapassamos em número de votos a final do BBB 21. Então, não parem de votar!", disse o apresentador.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.