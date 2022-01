Vídeo: Eslovênia e Lucas protagonizam 1º beijo durante festa do líder no BBB22

Logo depois, o Lucas confessou para Eslo que estava dando o primeiro beijo do ano: "Eu entrei e falei que não ficar com ninguém. Eu não fiquei com ninguém em 2022. Você foi o primeiro beijo de antes de 2022 até."

Eslovênia e Lucas protagonizaram o primeiro beijo do BBB22 durante a festa do Líder Douglas Silva, na madrugada desta quinta-feira (27).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.