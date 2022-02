Vídeo: Douglas 'rasga' elogios à Natália: 'só sai se o Brasil for burro'

"A mina é preta, a mina é fod*, é forte pra caralh*. Nego subestima a mina, só que a mina não vai sair, irmão. Vão enfiar o dedo no c*, rasgar, e a mina não vai sair. Fod*-se. Você entende? Aquela comparação que eu tive da Eslô com ela não foi à toa. Se o Brasil for burro, a mina sai", afirmou o ator.

Douglas Silvas rasgou elogios à Natália ao conversar com Scooby durante a festa do BBB22.

