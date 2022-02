Vídeo: Brunna Gonçalves descobre onde fica a cidade do Rio de Janeiro

Brunna Gonçalves descobriu, nesta quarta-feira (09), durante uma conversa com Eliezer que a cidade do Rio de Janeiro pertencia ao estado do Rio de Janeiro.

"O que eu não sabia era… tem a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro. A cidade fica dentro do estado?", questionou a sister.

Eli, pacientemente, explicou que a cidade é a capital e pertence ao estado do Rio de Janeiro. Bruna continuou: "a cidade do Rio de Janeiro, então é no Centro do Rio?".

O publicitário disse que o Centro é um bairro, bem como Copacabana, Leme e Ipanema. "Do Rio?", questionou Brunna.

Em outro momento, Viny brincou com a bailarina e a perguntou qual é a capital do Brasil. Brunna pensou por alguns minutos e respondeu: 'Brasil? … Brasília! Eu sabia que era alguma coisa que começava com Bra.".