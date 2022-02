Veja momento em que Maria é expulsa do BBB22 após agressão à Natália; vídeo

A edição desta terça-feira (15) do BBB22 mostrou o momento em que Maria foi informada da sua saída do reality após agredir Natália com um balde durante a dinâmica do jogo da discórdia.

Veja o momento em que Maria foi comunicada de sua desclassificação no confessionário #BBB22 pic.twitter.com/QO4tZjnOsw — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) February 16, 2022

"Maria, nós reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem e a sua atitude com a Natália acabou gerando uma agressão. Como você sabe, você descumpriu uma das regras do programa. Está desclassificada e deixa o BBB agora", disse uma voz para a sister que estava dentro do confessionário.

Em seguida, o Big Boss informou os participantes sobre a decisão do programa.