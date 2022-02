Veja como será a dinâmica do paredão neste domingo no BBB22

O paredão será triplo e, com exceção do indicado ao pelo líder, os brothers disputarão a prova bate-volta.

O participante que fez dupla com o líder terá o voto com peso dois.

Hoje, o líder vai indicar um brother ao paredão. O anjo Douglas Silva vai imunizar um. Em seguida, a casa será dividia nas mesmas duplas que disputaram a prova do líder e cada dupla dará um voto, em consenso, no confessionário.

Os brothers Arthur e Lucas já estão na berlinda após serem os primeiros eliminados na prova do líder, que foi de resistência e ocorreu nesta quinta (24). Depois de quase 8 horas de prova, Scooby e PA venceram a disputa, no entanto, o atleta olímpico ficou com a liderança e o surfista com a imunidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.