Tadeu brinca ao encerrar BBB22: 'hoje a Lo Prete não vai brigar comigo'

Nas últimas semanas, o jogo da discórdia se estendeu e atrasou o início do jornal apresentado por Renata. Nas ocasiões, diversos memes foram criados para brincar com a 'espera' da âncora para iniciar o seu trabalho.

E antes de se despedir do público ao vivo, Tadeu aproveitou para deixar um recado à jornalista Renata Lo Prete, âncora do Jornal da Globo, exibido após o reality show.

