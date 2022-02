Sem papas na língua, Arthur afirma para PA: 'A cabeça do outro grupo é a Jade'

Sem papas na língua, Arthur disparou: "A cabeça do outro grupo é a Jade. Ela nunca vai sugerir seu nome. Ela até pode ser um voto vencido, mas ela é a pessoa que fala. No máximo, a Eslô. Não vai acontecer, mano. Pelo outro grupo, não. Agora, se as meninas pegarem o Líder, pode ser que você vá por elas. Mas pelo outro Quarto, acho pouco provável".

PA contou para Arthur que pode ser votado pelos brothers do quarto lollipop na próxima semana. Ele é líder e teve voto de minerva que mandou Larissa para o paredão, neste domingo (27), no BBB22.

